Sağlıkçılara moral

Kaymakam Selami Işık, Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel ile birlikte, 2021 yılına görevleri başında giren sağlık çalışanlarını yalnız bırakmadı. Kaymakam Işık, Toplum Sağlığı Merkezi ve Sarıkaya Devlet Hastanesini ziyaret ederek, sağlık çalışanlarına moral verdi. Kaymakam Selami Işık ve Başkan Ömer Açıkel, acil serviste bulunan hastalara da geçmiş olsun dileğinde bulundu. Kaymakam Selami Işık, kurum müdürleriyle birlikte, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Şehit Fevzi Bekar Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Kaymakam Selami Işık, Boğazlıyan Devlet Hastanesini ziyaretinde ise sağlık çalışanlarıyla sohbet etti. Işık, Boğazlıyan Devlet Hastanesi acil serviste bulunan hastalara da geçmiş olsun dileğinde bulundu.