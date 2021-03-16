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Sağlıkçılara moral

Yozgat Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla, salgınla mücadelede en ön cephede görev alan sağlık çalışanlarına moral olması amacıyla Yozgat Şehir Hastanesi’nde müzik dinletisi düzenlendi.

16 Mart 2021 Salı 00:01
Sağlıkçılara moral

YOZGAT Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi tarafından, 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında, sağlık çalışanlarına yönelik moral etkinliği düzenlendi. Yozgat Şehir Hastanesi’nde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında sağlık çalışanları ile bir araya gelen Yozgat Valisi Ziya Polat,  salgın döneminde verdikleri emek ve gösterdikleri fedakarlıktan dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Yozgat'ta 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, söyledikleri şarkı ve türkülerle sağlık çalışanlarına moral verdi. Öğrencilerin seslendirdiği şarkı ve türkülere  sağlık çalışanları da eşlik etti. Yozgat Valisi Ziya Polat, yeni tip koronavirüs (Covid19) salgını sürecinin devam ettiğini hatırlattı, bir yıldır salgına karşı ciddi bir mücadele verildiğini söyledi. Vali Polat, Yozgat'ın sağlık altyapısı güzel olduğunu, bir taraftan şehir hastanesi, diğer taraftan üniversite hastanesi sayesinde salgın sürecinde fazla sıkıntı yaşanmadığının altını çizdi. Vali Polat, Yozgat'ın sarı renkli bölgede olduğunu anımsattı, tedbirlere uyulması halinde sarıdan, maviye geçilebileceğini, uyulmaması durumunda da turuncuya, kırmızıya geçilebileceği hatırlatmasını tekrarladı. Vali Polat, ‘’Toplumumuzun şunu bilmesi lazım, sağlık çalışanları emek verirken sokakta vatandaşımızın bu emeğe saygı duymalı ve tedbirlere uymalı. Umarım en kısa zamanda yapılan aşıyla salgını yavaşlatır ve eski günlere döneriz’’ dedi. Törene katılan Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Başhekim Dr. Mustafa Kozan da sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı. •Haber Merkezi• 

Anahtar Kelimeler:
Sağlıkçılara Moral
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