Sağlıkçılara iletişim eğitimi

İletişim Uzmanı Meltem Yılmaz tarafından Sorgun’da sağlık çalışanlarına Etkili İletişim Teknikleri Eğitimi verildi. Eğitimde, iletişimin günümüzdeki hasta ve çalışan memnuniyetindeki önemi, iletişim becerileri, iletişimde yapılan hatalar, kişiler arası doğru iletişim becerileri anlatıldı. Öğrenme tasarımlarıyla yapılan eğitimde ekip ruhu ve iletişimin de önemini vurguladıklarını belirten Meltem Yılmaz iletişimin duygu ve düşüncelerimizin aktarılması olarak tarif edildiğini belirterek “Doğan Cüceloğlu bu noktada yeni bir boyut getirerek ‘İletişim, canın cana değmesidir’ demiştir. Ben de diyorum ki canın cana değmesini geçiyoruz, bizler iletişimde can yakıyoruz. Günümüzde iletişim problemleri oldukça arttı. Biz de etkili iletişim eğitimlerinin içeriğini daha kapsamlı ve oyunlarla birlikte, ekip ruhunun da ön planda olduğu bir çalışma yapmak istedik” şeklinde konuştu.

