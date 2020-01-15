Sağlıkçılara Güncelleme Eğitimi

Acil Sağlık Hizmetleri Birimi’nin İl Ambulans Servisi Başhekimliği ile birlikte düzenlediği iki gün süreli eğitim programına, Yozgat Merkez ve İlçe 112 İstasyonları ve Komuta Kontrol Merkezlerinde çalışan personel katıldı. Temel Modül Güncelleme Eğitimi, 112 eğitmenleri Acil Tıp Teknisyenleri Çilem Hazer, Zeliha Salman, Ambulans ve Acil Tıp Teknisyeni Ömer Okur tarafından verildi. Eğitime katılan 112 personeli mesleki bilgilerini tazeledi. Eğlenceli vakitler geçiren 112 personeline yönelik bu eğitimlerin bundan sonraki süreçte de devam edeceği bildirildi.