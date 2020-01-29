Sağlıkçılara eğitim verildi

Eğitimlere, Yozgat il genelinde faaliyet gösteren 112 İstasyonları ve Komuta Kontrol Merkezi’nde çalışan personel katıldı. Temel Modül Güncelleme Eğitimi, 112 eğitmenleri Acil Tıp Teknisyeni Çilem Hazer, Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri Ömer Okur, Acil Tıp Teknisyeni Zeliha Salman tarafından verildi. Eğitime katılan 112 personeli mesleki bilgilerini tazelerken, eğlenceli vakitler de geçirdi. Tüm 112 personeline verilecek olan eğitimlerin devamının ilerleyen tarihlerde düzenleneceği kaydedildi.