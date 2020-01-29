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Sağlıkçılara eğitim verildi

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Birimi, İl Ambulans Servisi Başhekimliği ile birlikte eğitim çalışması gerçekleştirildi.

Sağlıkçılara eğitim verildi

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Birimi, İl Ambulans Servisi Başhekimliği ile birlikte eğitim çalışması gerçekleştirildi.

29 Ocak 2020 Çarşamba 03:08
Sağlıkçılara eğitim verildi

Eğitimlere, Yozgat il genelinde faaliyet gösteren 112 İstasyonları ve Komuta Kontrol Merkezi’nde çalışan personel katıldı. Temel Modül Güncelleme Eğitimi, 112 eğitmenleri Acil Tıp Teknisyeni Çilem Hazer, Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri Ömer Okur, Acil Tıp Teknisyeni Zeliha Salman tarafından verildi. Eğitime katılan 112 personeli mesleki bilgilerini tazelerken, eğlenceli vakitler de geçirdi. Tüm 112 personeline verilecek olan eğitimlerin devamının ilerleyen tarihlerde düzenleneceği kaydedildi. 

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Sağlıkçılara Eğitim Verildi
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