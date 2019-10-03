Sağlıkçılara eğitim

Programının açılışı Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Akif Karaaslan tarafından yapıldı. Katılımcılara, Riskli Gebelikler, Ulusal Görme Taraması ve İşitme Taraması, Gelişimsel Kalça Displazisi, Kronik Hastalıklar İzlemi, Kanser Taramaları, Kanser Farkındalık Eğitimleri, İnmenin Erken Tanısı, Böbrek Hastalıkları, Astım, Çocuk Güvenliğinin Sağlanması, Sağlıklı Beslenme, Diyabet, Gebe Sınıfı, Neonatal Tarama Programları anlatılıyor. Üç gün süreli eğitimlere, daha önce bu eğitimleri almamış aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları katıldı. Bozok Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Emre Başer, Yozgat Şehir Hastanesinden KBB Uzmanı Halil Polat, Göz Hastalıkları Uzmanı Hakan Sağlam, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Eyyüp Serdar Yalvaç, Nöroloji Uzmanı Meryem Tuba Göksungur, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Ümmühan Tuba Tümüklü, İç Hastalıkları Uzmanı Hilal Tunçer Yılmaz, Fizik Tedavi Uzmanı Eray Erduman, Ebe Habibe Başaran, Sorgun İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Parlak eğitimci olarak görev aldı.