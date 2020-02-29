Sağlıkçılara eğitim

ŞEFAATLİ Şehit Osman Belkaya Devlet Hastanesi’nde sağlık personeline eğitim verildi. Sağlık hizmetinin, insana özgü bir hizmet olması, hata kabul etmemesi, kaliteli hizmeti zorunlu kıldığı hatırlatıldı. Hastalara daha kaliteli hizmet verebilmek için, hizmet içi eğitimlerle sürecin, yeniliklerin dinamik olarak yakından takip edildiğine vurgu yapıldı. Bu anlamda hastane personeline Temel ve ileri Yaşam Desteği konularında Yozgat Şehir Hastanesi Anestezi Uzmanı Uz. Dr. Muahmmed Deniz tarafından eğitim verildi.