Sağlıkçılara Başarı Belgesi

Yozgat Valisi Ziya Polat, Covid-19 ile mücadele kapsamında hastane çalışanlarının gösterdiği üstün gayret ve hizmetten dolayı ‘Başarı Belgesi’ gönderdi. Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, belgeleri takdim etti. Başhekim Kozan, ‘’Sayın Valimiz Ziya Polat Beyefendiye bizlere her zaman vermiş olduğu destek, bizzat imzalayarak gönderdiği Başarı Belgesi'nden ötürü Yozgat Şehir Hastanesi olarak teşekkür eder, çalışanlarımızın meslek hayatlarında başarılarının daim olmasını temenni ederiz’’ dedi. Bu arada, Yozgat Şehir Hastanesi 2021 Yılı Hastane Konseyi toplantısının ilki de Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan başkanlığında, İdari Ekibin katılımı ile gerçekleştirildi. Başhekim Kozan, hizmet kalitesini arttırmak amacıyla geliştirilmesi gereken hususlar, personellin çalışma sürecinde karşılaştığı problemler ve çözüm yolları oluşturmak amacıyla karşılıklı fikir alışverişinde bulunduklarını kaydetti. •Seyfettin Sağlam•