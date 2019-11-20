Sağlıkçılar uygulama yaptı

Yozgat Merkez ile birlikte İlçe 112 İstasyonları ve Komuta Kontrol Merkezimizde çalışan personele yönelik Temel Modül Güncelleme Eğitimleri düzenlendi. Eğitmenler, Acil Tıp Teknisyeni Çilem Hazer, Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri Ömer Okur, Acil Tıp Teknisyeni Zeliha Salman tarafından verilen eğitimlerde 112 personelinin mesleki bilgilerini daha güncel tutmalarına yönelik uygulamalar yaptırıldı. Yozgat il genelindeki tüm 112 personellerine yönelik eğitimlerin devam edeceği bildirildi.