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Sağlıkçılar uygulama yaptı

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Birimi, İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından 112 personeline uygulamalı eğitim çalışmalarını sürdürdü.

Sağlıkçılar uygulama yaptı

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Birimi, İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından 112 personeline uygulamalı eğitim çalışmalarını sürdürdü.

20 Kasım 2019 Çarşamba 04:04
Sağlıkçılar uygulama yaptı

Yozgat Merkez ile birlikte İlçe 112 İstasyonları ve Komuta Kontrol Merkezimizde çalışan personele yönelik Temel Modül Güncelleme Eğitimleri düzenlendi. Eğitmenler, Acil Tıp Teknisyeni Çilem Hazer, Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri Ömer Okur, Acil Tıp Teknisyeni Zeliha Salman tarafından verilen eğitimlerde 112 personelinin mesleki bilgilerini daha güncel tutmalarına yönelik uygulamalar yaptırıldı. Yozgat il genelindeki tüm 112 personellerine yönelik eğitimlerin devam edeceği bildirildi. 

Anahtar Kelimeler:
Sağlıkçılar Uygulama Yaptı
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