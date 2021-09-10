Sağlıkçılar sahada

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü, her yıl halk sağlığının ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini vurgulamak, yürütülen çalışmaları daha görünür kılmak amacıyla ‘Halk Sağlığı Haftası’ kapsamında farkındalık çalışması yaptı.

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ‘’Afetlerde toplum sağlığını etkileyebilecek zararlı etkenlerin belirlenmesi, çevresel koşulların kontrol altına alınarak, başta salgınlar olmak üzere, pek çok sağlık risklerinin ortadan kaldırılması gerekmektedir’’ denildi. Afetlerde ve diğer dönemlerde verilen çevre sağlığı hizmetleri arasında nitel farklılığın bulunmadığına dikkat çekilerek, afetlerden sonra, fizik ve sosyal çevrede var olan ekolojik dengenin bozulabildiği, nüfus kitleler halinde yer değiştirebildiği, çevre ve sağlık bakım hizmetleri alt yapısının hasar görerek, bu hizmetlerin kesintiye uğrayabildiği hatırlatıldı. Açıklamada, ‘’İklim değişikliğine bağlı olarak doğal afet sayısındaki artışlar, birçok çalışma tarafından ortaya konmuş bir gerçektir. Özellikle iklim değişikliğinden dolayı daha da kötüleşen, sıklığı ve şiddeti artan afetler, neden oldukları can kayıplarının yanında ekonomik, sosyal ve çevresel kayıpları da beraberinde getirmektedir. Afet ve olağandışı durumlarda Bakanlığımızın çevre sağlığı hizmetlerinin yerinde, zamanında ve etkili bir şekilde yapılmasını sağlamanın yanı sıra, çevre sağlığı hizmetlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için çevre sağlığını tehdit eden unsurları belirlemek, izlemek, denetlemek, çevre sağlığı etki değerlendirme çalışmalarına katılmak gibi önemli görev ve sorumlulukları bulunmaktadır’’ görüşüne yer verildi. Son yıllarda yaşanan, Elazığ, Malatya ve İzmir depremleri, Rize, Sinop, Kastamonu ve Bartın sel felaketleri, Marmara Denizindeki müsilaj sorunu, orman yangınları gibi afet ve olağandışı durumlar kapsamında verilen çevre sağlığı hizmetlerinin önemini bir kez daha gösterdiği belirtildi. Açıklama ‘’Halk sağlığının korunması açısından büyük öneme sahip olan çevre sağlığı hizmetlerinin, toplumun ve çevrenin sağlığı açısından ertelenemez ve vazgeçilemez olarak değerlendirildiğinden bu kapsamda yapılacak çalışmalarda gereken hassasiyetin gösterilmesi büyük önem arz etmektedir’’ denilerek, tamamlandı.