SAĞLIKÇILAR iŞBAŞINDA

Boğazlıyan İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, çadırlara yerleşmeye başlayan ailelere yönelik sağlık taraması yaptı, aşı uyguladı. Tarım işçilerinin insan onuruna yakışır bir şekilde yaşamalarına yönelik tedbirler Yozgat’ta alındı. İşçilerin kalacakları çadırların bakımı yapıldı, elektrik, su ve ihtiyaçlarını rahatlıkla giderebilecekleri alanlar, çocuklara oyun parkları, sosyal merkezler hazır hale getirildi. Yozgat il genelinde 280 modern çadırın bulunduğu, tarım mevsimi boyunca yaklaşık 10 bin kişinin bu tesislerden yararlandığı kaydedildi. 2016 ve 2017 yıllarında mevsimlik tarım işçilerine yönelik, kanser taramaları ile bulaşıcı, salgın hastalıklara karşı düzenli sağlık taramaları yapıldığı, aşı, gebe, bebek, çocuklarla ilgili takipler yapılarak, üreme ve kadın sağlığı hizmetleri, çevre sağlığı, sağlık okuryazarlığı faaliyetleri periyodik olarak yürütüldüğü, bu çalışmaların bu yıl da sürdürüleceği ifade edildi.