Sağlıkçılar işaret dili eğitimi

Halk Eğitim Merkezi’nden görevlendirilen işaret dili öğretmenleri tarafından sağlık çalışanlarına işaret dili eğitimi verildi. 120 saat süreli eğitim sonunda başarılı olan kursiyerlere sertifikaları törenle verildi. Törene Kamu Hastaneleri Başkanı Cahit B. Kayhan, Halk Sağlığı Başkanı Mehmet Akif Karaaslan, Destek Hizmetleri Başkanı Mevlüde Başer, Kamu Hastaneleri Başkan Yardımcısı Murat Başkal, Kamu Hastaneleri Şube Müdürü Ümit Dikkaya, Halk Sağlığı Başkanlığı Uzmanı Yakup Yılmaz katıldı. İşaret dili eğitimine sağlık çalışanlarının ilgi gösterdiği belirtildi. Eğitim alan personelin, işitme engelli olan vatandaşlara daha sağlıklı yardım verebildikleri kaydedildi.