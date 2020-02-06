Sağlıkçılar bilgilendirildi

Uzman Dr. Demir, son 14 gün içinde Çin başta olmak üzere koronavirüs enfeksiyonu görülen ülkelerden gelinmesi, ateşlenme, öksürme, nefes almada zorluk çekilmesi durumunda maske takarak sağlık kurumuna başvurulmasını istedi. Demir, hekime son yapılan seyahat hakkında bilgi verilmesi gerektiğini, ellerin sık sık su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca yıkanması, öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağızın tek kullanımlık kağıt mendil ile örtülüp, mendili derhal çöp kutusuna atılması gerektiğine dikkat çekti. Demir, ellerin su ve sabunla yıkanılması gerektiğini, hasta olan kişiyle en az bir metre mesafeden uzak olmanın, maske kullanımının tüm virüs enfeksiyonlarında koruyucu olduğunun altını çizdi. Yeni koronavirüs enfeksiyonu ile ilgili halk arasında Türkiye’de de hastaların olduğu söylentilerinin doğru olmadığını belirten Demir, Çin'de yaşanan ölüm vakalarının da sadece yandaş kronik hastalıkları olan kişilerde görüldüğünü belirtti. Dr. Demir, Yeni Koronavirüs enfeksiyonunun, influenza virüsünün neden olduğu griple karıştırılmaması gerektiğini, yeni koronavirüs’ün bir virüs olduğunu, bu nedenle antibiyotiklerin, gripte kullanılan antiviral tedavilerin etkili olmadığını, etkisi kanıtlanmış bir antiviral tedavisinin de olmadığını sözlerine ekledi.