Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
kapalı
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
122321
ALTIN
299.160
DOLAR
5.9829
STERLİN
7.7698
EURO
6.5812

Sağlıkçılar bilgilendirildi

YOZGAT Şehir Hastanesi’nde Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Münire Işlak Demir, hastane personeline yeni Koranavirüs hakkında bilgi verdi, uyarılarda bulundu.

Sağlıkçılar bilgilendirildi

YOZGAT Şehir Hastanesi’nde Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Münire Işlak Demir, hastane personeline yeni Koranavirüs hakkında bilgi verdi, uyarılarda bulundu.

06 Şubat 2020 Perşembe 03:01
Sağlıkçılar bilgilendirildi

Uzman Dr. Demir, son 14 gün içinde Çin başta olmak üzere koronavirüs enfeksiyonu görülen ülkelerden gelinmesi, ateşlenme, öksürme, nefes almada zorluk çekilmesi durumunda maske takarak sağlık kurumuna başvurulmasını istedi. Demir, hekime son yapılan seyahat hakkında bilgi verilmesi gerektiğini, ellerin sık sık su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca yıkanması, öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağızın tek kullanımlık kağıt mendil ile örtülüp, mendili derhal çöp kutusuna atılması gerektiğine dikkat çekti. Demir, ellerin su ve sabunla yıkanılması gerektiğini, hasta olan kişiyle en az bir metre mesafeden uzak olmanın, maske kullanımının tüm virüs enfeksiyonlarında koruyucu olduğunun altını çizdi. Yeni koronavirüs enfeksiyonu ile ilgili halk arasında Türkiye’de de hastaların olduğu söylentilerinin doğru olmadığını belirten Demir, Çin'de yaşanan ölüm vakalarının da sadece yandaş kronik hastalıkları olan kişilerde görüldüğünü belirtti. Dr. Demir, Yeni Koronavirüs  enfeksiyonunun, influenza virüsünün neden olduğu griple karıştırılmaması gerektiğini, yeni koronavirüs’ün bir virüs olduğunu, bu nedenle antibiyotiklerin, gripte kullanılan antiviral tedavilerin etkili olmadığını, etkisi kanıtlanmış bir antiviral tedavisinin de olmadığını sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Sağlıkçılar Bilgilendirildi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kanser hastalığı MORAL BOZUYOR
Kanser hastalığı MORAL BOZUYOR
Sağlıkta eksiklikler belirlendi
Sağlıkta eksiklikler belirlendi
Devlet Hastanesine geçici bina
Devlet Hastanesine geçici bina
Ekipler Elazığ’da
Ekipler Elazığ’da
Şeker ve Tuz Kullanımına Düzenleme
Şeker ve Tuz Kullanımına Düzenleme
YOZGAT DA VAR
YOZGAT DA VAR
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim