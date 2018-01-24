Sağlık yeniden yapılandı

Şahin, düzenlediği basın toplantısında yapılan dönüşüm ve il müdürlüğünün yaptığı çalışmalar hakkında bilgi sundu. Yeni yapılanmaya göre Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ve Halk Sağlığı İl Müdürlüğü’nün lağvedildiğini hatırlatan Fatih Şahin, bunun yerine İl Müdürlüğü çatısı altında başkanlıklar getirildiğini ifade etti. Şahin, yeni yapılanmaya göre İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı olarak Dr. Cahit Bekir Kayhan’ın Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı, Dr. Mehmet Akif Karaarslan’ın Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı, Dr. Mustafa Şahin’in Sağlık Hizmetleri Başkanı ve Mevlüde Şahin’in ise Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı sıfatıyla görevlerini sürdüreceğini aktardı. Şahin, yeni teşkilat yapısı ve görev dağılımıyla, Yozgat’ta kusursuz ve etkin sağlık hizmeti sunmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.