Sağlık Turizmine Kapılarını Açıyor

Yozgat Şehir Hastanesi Plastik Cerrahi Uzmanı Operatör Dr. Mert Ersan’a ameliyat olmak için Avusturya’dan gelen Kostandinovic Eugna isimli hasta, kendisine yapılan kombine ameliyat sonrası kontrolleri tamamlanarak ülkesine geri döndü. Yozgat Şehir Hastanesi’nin kapılarını dünyaya açtığını ifade eden Operatör Dr. Mert Ersan, ‘’Avusturya’dan gelen hastamıza kombine meme küçültme ve göz kapağı estetiği yaptık ve hastamızı ülkesine gönül rahatlığıyla uğurladık. Hastamız operasyon sürecinden ve hastanemizin imkanlarından oldukça memnun kaldı. Çalışmalarımıza olan desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Başhekimimiz Uzman Dr. Mustafa Kozan’a ve hastamızın kendi evinde gibi hissetmesini sağlayan Plastik Cerrahi servisi hemşire ve çalışanlarına çok teşekkür ederim” dedi. •Sümeyye İlhan•