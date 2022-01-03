Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Sağlık Turizmine Kapılarını Açıyor

Yozgat Şehir Hastanesi’ne, Avusturya’dan ameliyat olmak için gelen hasta, yapılan kombine ameliyat sonrası sağlıklı bir şekilde ülkesine döndü.

03 Ocak 2022 Pazartesi 00:10
Sağlık Turizmine Kapılarını Açıyor

Yozgat Şehir Hastanesi Plastik Cerrahi Uzmanı Operatör Dr. Mert Ersan’a ameliyat olmak için Avusturya’dan gelen Kostandinovic Eugna isimli hasta, kendisine yapılan kombine ameliyat sonrası kontrolleri tamamlanarak ülkesine geri döndü. Yozgat Şehir Hastanesi’nin kapılarını dünyaya açtığını ifade eden Operatör Dr. Mert Ersan, ‘’Avusturya’dan gelen hastamıza kombine meme küçültme ve göz kapağı estetiği yaptık ve hastamızı ülkesine gönül rahatlığıyla uğurladık. Hastamız operasyon sürecinden ve hastanemizin imkanlarından oldukça memnun kaldı. Çalışmalarımıza olan desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Başhekimimiz Uzman Dr. Mustafa Kozan’a ve hastamızın kendi evinde gibi hissetmesini sağlayan Plastik Cerrahi servisi hemşire ve çalışanlarına çok teşekkür ederim” dedi. •Sümeyye İlhan•

Anahtar Kelimeler:
Sağlık Turizmine Kapılarını AçıyorYozgatIlerigazetesiOcakPazartesiHaberYozgatşehirhastanesiBaşhekimMustafaKozanSağlıkPersonelAvusturyaGelenHastaAmeliyatÖldüTurizmKapılarınıAçıyorMertErsan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlıklı yaşama davet
Sağlıklı yaşama davet
Çocuğunuza küsmeyin
Çocuğunuza küsmeyin
Sağlıklı beslenme önerileri
Sağlıklı beslenme önerileri
Acil personeliyle çay içti
Acil personeliyle çay içti
Çocuk Acili renklendi
Çocuk Acili renklendi
KULAK ÇINLAMASI NE ZAMAN TEHLİKELİDİR ?
KULAK ÇINLAMASI NE ZAMAN TEHLİKELİDİR ?
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim