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Sağlık taramasında başarı

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü aile hekimleri il genelinde 51 bin vatandaşa ulaşarak, sağlık taraması yaptı.

Sağlık taramasında başarı

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü aile hekimleri il genelinde 51 bin vatandaşa ulaşarak, sağlık taraması yaptı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 00:00
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Sağlık taramasında başarı

Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, Ülkemiz genelinde hedefine ulaşan iller arasında Yozgat’ın da bulunduğunu, etkin bir ekip çalışması ile hedefe ulaştıklarını kaydetti. Şahin, ‘Tüm İlçe Sağlık Müdürlerimiz, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlarımız ve Tüm Aile Hekimlerimiz, Aile Sağlığı Çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Sağlık taraması hedeflerinin yüzde 100 ve üzerine ulaşan aile hekimlerimiz, ilçe genelinde yüzde 100 ve üzerinde başarı sağlayan İlçe Sağlık Müdürlerimiz, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlarımızı kutluyorum’ dedi. Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, Halk Sağlığı Başkan Yrd. Dr. Elif Bilge Özkan, Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Hizmetleri Birim Sorumlusu Uzman Fatih Çetin, başarılı çalışmalar yapan sağlık personeline düzenlenen törenle plaket ve teşekkür belgeleri verdi. 
 

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