Sağlık taramasına devam

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezi Aile Hekimliği Şubesi ekipleri, Battal, Sarınınören, Bayatören, Esenli, Musabeyli, İnceçayır ve Özlüce köylerinde tarama yaptı. Ekipler tarafından mevsimlik tarım işçilerine hijyen, bulaşıcı hastalıklar, KKKA, anne sütünün önemi ve beslenme konularında da eğitimler verildi. Sağlık taraması çalışmalarının mevsim boyu devam ettirileceği vurgulanarak, hastalık belirtisi görülen veya hastalık şüphesi görülenlerin en yakın sağlık kuruluşlarına sevklerinin yapıldığını kaydedildi.