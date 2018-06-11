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Sağlık taramasına devam

DOĞU ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden Yozgat’taki tarım alanlarında çalışmak üzere gelen mevsimlik işçi ailelerine yönelik sağlık taraması çalışmalarına hız verildi.

Sağlık taramasına devam

DOĞU ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden Yozgat’taki tarım alanlarında çalışmak üzere gelen mevsimlik işçi ailelerine yönelik sağlık taraması çalışmalarına hız verildi.

11 Haziran 2018 Pazartesi 07:00
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Sağlık taramasına devam

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezi Aile Hekimliği Şubesi ekipleri, Battal, Sarınınören, Bayatören, Esenli, Musabeyli, İnceçayır ve Özlüce köylerinde tarama yaptı. Ekipler tarafından mevsimlik tarım işçilerine hijyen, bulaşıcı hastalıklar, KKKA, anne sütünün önemi ve beslenme konularında da eğitimler verildi. Sağlık taraması çalışmalarının mevsim boyu devam ettirileceği vurgulanarak, hastalık belirtisi görülen veya hastalık şüphesi görülenlerin en yakın sağlık kuruluşlarına sevklerinin yapıldığını kaydedildi.

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