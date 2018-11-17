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Sağlık taraması

BOZOK Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Tıp Öğrencileri Birliği Topluluğu işbirliğinde ‘Dünya Diyabet Günü’ ve ‘Dünya KOAH Günü’ kapsamında vatandaşların şeker ölçümü, diyabet testi ve KOAH hastalığının tespiti için ücretsiz Solunum Fonksiyonları Testi yapıldı. Alışveriş merkezinde açılan stantta teste tabi olan vatandaşlara diyabet ve KOAH hastalığının tanı ve tedavisine yönelik bilgilendirmede bulunuldu.

Sağlık taraması

BOZOK Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Tıp Öğrencileri Birliği Topluluğu işbirliğinde ‘Dünya Diyabet Günü’ ve ‘Dünya KOAH Günü’ kapsamında vatandaşların şeker ölçümü, diyabet testi ve KOAH hastalığının tespiti için ücretsiz Solunum Fonksiyonları Testi yapıldı. Alışveriş merkezinde açılan stantta teste tabi olan vatandaşlara diyabet ve KOAH hastalığının tanı ve tedavisine yönelik bilgilendirmede bulunuldu.

17 Kasım 2018 Cumartesi 07:21
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Sağlık taraması
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Anahtar Kelimeler:
Sağlık Taraması
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