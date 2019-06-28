Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 27°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
95625
ALTIN
262.210
DOLAR
5.7571
STERLİN
7.2798
EURO
6.5563

Sağlık-Sen’den ziyaret turu

SAĞLIK-Sen Yozgat Şube Başkanı Atakan Erciyas, Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Sağlık-Sen’den ziyaret turu

SAĞLIK-Sen Yozgat Şube Başkanı Atakan Erciyas, Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

28 Haziran 2019 Cuma 00:00
50 Okunma
Sağlık-Sen’den ziyaret turu

Erciyas, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Sağlık-Sen Genel Merkezi’ne gitti. Erciyas, Yozgat’taki üyelerin ve sağlık çalışanlarının beklentini, taleplerini iletti. Erciyas, göreve geldikleri günden itibaren yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Üye sayısını artırdıklarının altını çizen Erciyas, Yozgat’ta sağlık ve sosyal hizmet kolunda yetkili sendika olduklarını kaydetti. Erciyas, "6. Olağan Genel Kurulumuzun ardından oluşan yeni genel merkez yönetimimize hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Sağlık çalışanlarımızın beklentilerini, taleplerini ilettik. Hizmetlilere memur kadrosu verilmesi, döner sermaye sistemindeki sıkıntıları ve 3600 ek gösterge talebimizi gündeme getirdik" dedi. Sağlık-Sen’in sağlık çalışanları için önemli bir kale olduğunu belirten Durmuş ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yeni döneme ilişkin vizyonu hakkında konuştu.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Değerlendirme yaptılar
Değerlendirme yaptılar
Bağımlılık tedavi edilebilir
Bağımlılık tedavi edilebilir
Tıp’tan Poliklinik hizmeti
Tıp’tan Poliklinik hizmeti
Başhekime iki yardımcı
Başhekime iki yardımcı
Anne sütü hazinedir
Anne sütü hazinedir
Tarım işçilerine sağlık taraması
Tarım işçilerine sağlık taraması
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim