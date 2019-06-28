Sağlık-Sen’den ziyaret turu

Erciyas, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Sağlık-Sen Genel Merkezi’ne gitti. Erciyas, Yozgat’taki üyelerin ve sağlık çalışanlarının beklentini, taleplerini iletti. Erciyas, göreve geldikleri günden itibaren yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Üye sayısını artırdıklarının altını çizen Erciyas, Yozgat’ta sağlık ve sosyal hizmet kolunda yetkili sendika olduklarını kaydetti. Erciyas, "6. Olağan Genel Kurulumuzun ardından oluşan yeni genel merkez yönetimimize hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Sağlık çalışanlarımızın beklentilerini, taleplerini ilettik. Hizmetlilere memur kadrosu verilmesi, döner sermaye sistemindeki sıkıntıları ve 3600 ek gösterge talebimizi gündeme getirdik" dedi. Sağlık-Sen’in sağlık çalışanları için önemli bir kale olduğunu belirten Durmuş ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yeni döneme ilişkin vizyonu hakkında konuştu.