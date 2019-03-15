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Sağlık Sen’den ziyaret

TÜRK Sağlık Sen Genel Başkan Yardımcıları Kenan Karaçam ve Mustafa Köse, sendikal çalışmalar kapsamında Yozgat’ı ziyaret etti.

Sağlık Sen’den ziyaret

TÜRK Sağlık Sen Genel Başkan Yardımcıları Kenan Karaçam ve Mustafa Köse, sendikal çalışmalar kapsamında Yozgat’ı ziyaret etti.

15 Mart 2019 Cuma 00:00
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Sağlık Sen’den ziyaret

Ziyarette, Genel Başkan Yardımcıları, Yozgat Şube Başkanı Hayati Tuncal ile birlikte Şube Yönetim Kurulu üyeleri, çalışanlar ve teşkilat mensupları ile bir araya gelindi, ziyaretlerde bulunuldu. Sendikacılar, Bozok Üniversitesi Hastanesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Şehir Hastanesi, ADSM ile Sorgun ve Yerköy ilçelerindeki sağlık kuruluşlarını ziyaret edip,  çalışanların sorunları ve taleplerini dinledi. Sendikal çalışmalar ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Kurum yöneticilerine çalışanların sorunları ve beklentileri aktarıldı. 

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