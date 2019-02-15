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Sağlık-Sen’den istişare

SAĞLIK-Sen Yozgat Şube Başkanı Atakan Erciyas, birliktelik olgusu ile hareket ettiklerini belirterek, sağlık alanındaki çalışanlarla istişare halinde olduklarını söyledi.

Sağlık-Sen’den istişare

SAĞLIK-Sen Yozgat Şube Başkanı Atakan Erciyas, birliktelik olgusu ile hareket ettiklerini belirterek, sağlık alanındaki çalışanlarla istişare halinde olduklarını söyledi.

15 Şubat 2019 Cuma 07:00
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Sağlık-Sen’den istişare

Erciyas, yönetim kurulu üyeleri birlikte sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek, çalışanlarla bir araya geldi. Atakan, sağlık alanında yaşanan sorunlar hakkında bilgi aldı, sağlık çalışanlarının beklentilerinin dinlendi, istişarelerde bulundu. Sağlık-Sen olarak büyük bir aile olduklarına değinen Erciyas, her geçen gün üye sayısını artırdıklarını ifade etti. Erciyas, sağlık kuruluşlarına yönelik ziyaretleri sıklaştırdıklarını ifade ederek, sağlık çalışanlarının sorunlarını ve çözümlerini ortaklaşa üretmek için çaba harcadıklarını kaydetti. Erciyas, “Yönetim kurulu üyelerimizle sağlık çalışanlarımızı sürekli ziyaret ediyoruz. Onları yalnız bırakmıyoruz. Sorunlarını dinleyip, çözümleri üzerinde çalışıyoruz. Üyelerimizden, sağlık çalışanlarından aldığımız bilgileri değerlendirerek bir an önce çözüm üretmek adına ilgili yöneticiler ile paylaşıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana ortaya koyduğumuz aile kavramı ile her bir üyemizle ortak hareket ediyoruz” dedi.

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