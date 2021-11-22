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Sağlık-Sen’de yeni dönem

Türk Sağlık – Sen Yozgat Şubesi 7. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

22 Kasım 2021 Pazartesi 00:38
Sağlık-Sen’de yeni dönem

 Yozgat Belediyesi Bilal Şahin Kültür Merkezinde yapılan kurulda, başkanlık için mevcut başkan Hayati Tuncal ve Ayhan Delibaşı aday oldu. Yapılan seçimin ardından Ayhan Delibaşı, Türk Sağlık-Sen il Başkanı seçildi. Ayhan Delibaşı, ‘’Delegelerimize, üyelerimize ve tüm sağlık camiasına hayırlı olsun. Durmayacağız, yorulmayacağız sizler için çalışacağız. Türkiye sevdamız ekmek için kavgamız diye çıktığımız ve dimdik mücadele ettiğimiz bu yolda otuz yılı geride bıraktık. Genel başkanımızdan en uç noktadaki üyemizle, birlik beraberlik içerisinde yürüttüğümüz bu mücadeleyi yine birlikte sürdürmeye devam edeceğiz’’ dedi. Yapmış oldukları mücadeleyi her zaman devlet ve millet yararı için yaptıklarını kaydeden Delibaşı, ‘’Ülkemizin son yıllarda yaşadığı bunalımlar, tüm dünyayı etkisi alan pandeminin yol açtığı sıkıntılar, içeriden ve dışarıdan bölünmemiz için yapılanlara bakıldığında sivil toplum kuruluşlarının  öneminin daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum. ‘İyi ki Türkiye Kamu Sen'liyiz, iyi ki Türk Sağlık Sen'liyiz’ diye konuştu. •SÜMEYYE İLHAN•

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