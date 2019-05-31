Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
90012
ALTIN
243.404
DOLAR
5.8818
STERLİN
7.4094
EURO
6.5499

Sağlık-Sen'den Gıda Yardımı

SAĞLIK-Sen Yozgat Şube Başkanı Atakan Erciyas, sendika üyelerinin tespit edip belirlediği ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımında bulunduklarını söyledi.

Sağlık-Sen'den Gıda Yardımı

SAĞLIK-Sen Yozgat Şube Başkanı Atakan Erciyas, sendika üyelerinin tespit edip belirlediği ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımında bulunduklarını söyledi.

31 Mayıs 2019 Cuma 00:00
8 Okunma
Sağlık-Sen'den Gıda Yardımı

Sağlık-Sen Yozgat Şubesi, ihtiyaç sahiplerine gıda paketi dağıttı. Sendika üyelerinden toplanan desteklerle hazırlanan gıda kolisi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Sağlık-Sen Yozgat Şube Başkanı Atakan Erciyas, bu yıl ilkini gerçekleştirdikleri yardımlara Ramazan ayının ilk günlerinde başladıklarını kaydetti.  Erciyas, üyelerin tespit ettiği ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştıklarını belirterek, "Ramazan ayı tüm ayların en hayırlı olduğu bir aydır. Ramazan ayı denince akla kardeşlik, sevgi ve ihtiyaç sahiplerine yardım gelmektedir. Sağlık-Sen olarak ramazan ayında muhtaç aileleri tespit edip, ulaştık. Hazırlamış olduğumuz paketleri ailelerimize verdik. Şube olarak yaptığımız bu hayırlı organizasyonda emeği geçen başta yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımıza, işyeri temsilcilerimize ve destek olan bütün üyelerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Hastanede iftar
Hastanede iftar
Altın Bebek dostu çalışması
Altın Bebek dostu çalışması
Demirer, Kongrede konuştu
Demirer, Kongrede konuştu
Hastanede Ameliyatsız Çözüm!
Hastanede Ameliyatsız Çözüm!
Bağımlılık öldürebiliyor!
Bağımlılık öldürebiliyor!
Yetkili sendika Sağlık Sen
Yetkili sendika Sağlık Sen
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim