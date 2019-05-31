Sağlık-Sen'den Gıda Yardımı

Sağlık-Sen Yozgat Şubesi, ihtiyaç sahiplerine gıda paketi dağıttı. Sendika üyelerinden toplanan desteklerle hazırlanan gıda kolisi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Sağlık-Sen Yozgat Şube Başkanı Atakan Erciyas, bu yıl ilkini gerçekleştirdikleri yardımlara Ramazan ayının ilk günlerinde başladıklarını kaydetti. Erciyas, üyelerin tespit ettiği ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştıklarını belirterek, "Ramazan ayı tüm ayların en hayırlı olduğu bir aydır. Ramazan ayı denince akla kardeşlik, sevgi ve ihtiyaç sahiplerine yardım gelmektedir. Sağlık-Sen olarak ramazan ayında muhtaç aileleri tespit edip, ulaştık. Hazırlamış olduğumuz paketleri ailelerimize verdik. Şube olarak yaptığımız bu hayırlı organizasyonda emeği geçen başta yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımıza, işyeri temsilcilerimize ve destek olan bütün üyelerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.