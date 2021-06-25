Sağlık sektörüne kadro tahsisi

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Sağlık Bakanlığı tarafından 99. dönem ‘Devlet Hizmeti Yükümlülüğü’ kurası kapsamında Yozgat’ın İl ve ilçelerinde görevlendirilmek üzere 11 Uzman olmak üzere toplam 19 Tabip kadrosu ihdas edildiğini söyledi. Doktorların atamalarının bu ay sonunda gerçekleşeceğini bildiren Başer, ‘’Yozgat’ımıza atanacak doktorlarımıza, İl ve ilçelerimize hayırlı olmasını diliyorum’’ dedi. Yapılan kadro tahsisi kapsamında, Çayıralan Toplum Sağlığı Merkezi, Sorgun Devlet Hastanesi, Şefaatli Şehit Osman Belkaya Devlet Hastanesi, Yozgat 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'na birer tabip, Yozgat Şehir Hastanesi ile Yerköy Devlet Hastanesi'ne 2'şer tabip kadrosu açıldı. Yozgat Şehir Hastanesi'ne Acil Tip Uzmanı ve Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı kadrosu verildi. Akdağmadeni ve Boğazlıyan İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Çandır ve Çekerek Devlet Hastanelerine Uzman Aile Hekimi kadrosu tahsisi yapıldı. Sorgun, Şefaatli Şehit Osman Belkaya ve Sarıkaya Devlet Hastanelerine İç Hastalıkları Uzmanı, Sorgun Devlet Hastanesi’ne Çocuk Sağlığı, Yozgat Toplum Sağlığı Merkezi'ne de Halk Sağlığı Uzmanı kadrosu açıldı.