Sağlık personeline eğitim

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlık personelinin daha kaliteli hizmet verebilmeleri amacıyla eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Acil Sağlık Hizmetleri Birimi ve İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından Yozgat Merkez ve ilçelerinde bulunan 112 Acil Sağlık İstasyonları ile Komuta Kontrol Merkezlerinde görevli personele yönelik eğitim çalışması düzenlendi. Sağlık personele yönelik 'Erişkin İleri Yaşam Desteği' eğitimi pratik ve uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Eğitimler, 112 eğitmenleri Acil Tıp Teknisyeni Zeliha Salman, Paramedik Ömer Okur, Acil Tıp Teknisyeni Mustafa Doğan, Acil Tıp Teknisyeni Halime Nur Şahin tarafından verildi. Eğitime katılan 112 personelinin saha görevlerinde daha etkin olabilmeleri adına mesleki bilgilerini tazelemeleri sağlandı. Sağlık personellerine hem teorik hem de uygulamalı olarak verilen eğitimlerle hizmet kalitesinin arttırılması planlanıyor. Eğitimler kapsamında, katılımcılara acil olgu yönetimi, arrest yönetimi, ritim bozuklukları ve EKG, periarrest ritimlerin yönetimi, akut koroner sendrom ve özel durumlarda ileri yaşam desteği anlatıldı.