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Sağlık Müdürü uyardı

YOZGAT İl Sağlık Müdürü Fatih Şahin, kene vakalarına karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Sağlık Müdürü uyardı

YOZGAT İl Sağlık Müdürü Fatih Şahin, kene vakalarına karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

08 Haziran 2018 Cuma 07:00
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Sağlık Müdürü uyardı

Halk arasında zehirli kene olarak bilinen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Kene tutunması vakasıyla karşılaşan vatandaşların anında sağlık kuruluşuna başvurması gerektiğini vurgulayan Fatih Şahin, hastalıkla ilgili verdiği rakamsal bilgilerle de sağlık kuruluşuna başvurunun önemine dikkat çekti. Doktor Fatih Şahin, kene tutunması vakasıyla karşılayan vatandaşların yüzde 95’inin sağlık kuruluşuna uğramadığını, sağlık kuruluşuna müracaat eden yüzde 5’lik kısmın ise sağlık kuruluşunda yüzde 95’inin sağlığına kavuştuğunu anlattı. İl Müdürü Fatih Şahin, “Bize başvurmadan sigara basmak, keneyi vücuttan çekip koparmak, sivri bir cisimle vücuttan atmaya çalışmak sonucu kene virüsü hastanın vücuduna bırakıyor. Oysa bize başvuran yüzde 5’lik dilimdeki vatandaşımız ise vücuduna virüs bulaşmadan keneden kurtuluyor ve sağlığına kavuşuyor” dedi.
Özellikle kırsal kesimde yaşayan vatandaşları önce önleme davet eden Fatih Şahin, vakalarda ilk yapılacak işin sağlık kuruluşuna başvuru olduğunu da bir kez daha vurguladı.
Haber: Mustafa TEKER

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