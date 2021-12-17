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Sağlık kuruluşları denetlendi

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlık kuruluşlarına yönelik denetimler yapıldı.

17 Aralık 2021 Cuma 00:53
Sağlık kuruluşları denetlendi

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Parlak, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Abdullah  Cesur, Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birim Sorumlusu Filiz Kabayel, Obezite ve Hareketli Hayat, Kronik Hastalıklar ve Kanser Birimi'nde çalışan personellerden oluşan heyet, İl genelinde bulunan Aile Sağlığı Merkezleri ve Toplum Sağlığı Merkezleri'ni ziyaret ederek, inceleme ve değerlendirmelerde bulundu. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Parlak, Sağlık Hizmetlerinde birinci basamağın önemine değinerek, Aile Sağlığı Merkezlerinde, Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Çalışanları tarafından verilmekte olan koruyucu, teşhis, tedavi edici sağlık hizmetleri, gebe, bebek, çocuk takipleri, aşılama-bağışıklık hizmetleri, meme, rahim ağzı, bağırsak kanserlerine yönelik erken tarama testleri, takipleri, obezite takibi, hipertansiyon, şeker hastalığı gibi kronik hastalıkların tarama takip, tedavisi,  laboratuvar tahlilleri, ayrıca her türlü sağlık sorunları için danışmanlık hizmetleri hakkında  bilgi paylaşımında bulundu. Parlak, personellerin istek ve önerilerini de dinledi.

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