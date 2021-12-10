Sağlık işçileri haklarını arıyor

Yozgat'ta Öz Sağlık-İş Sendikası Yozgat Şubesi Başkanı Mehmet Akyol tarafından yapılan açıklamada ‘Pandeminin kahramanı sağlık çalışanlarına müjdemiz var’ denilerek açıklanan zam haberi ile kimlerin sağlık çalışanı olarak görülüp, kimlerin kapsam dışı tutulduğunun net olarak ortaya çıktığını, ‘sağlık işçisinin’ sağlık çalışanı olarak görülmemiş olmasının kendilerini derinden üzdüğünü ifade etti. Akyol, ‘’Hekimlere yapılacağı ilan edilen ve biz sağlık işçilerinin de desteklediği zamlarla ilgili kimsenin bir sıkıntısı yoktur. Sıkıntı, ayrıştırılmakta, ötekileştirilmekte, ‘Sağlık Ekip İşidir’ sözünün boşa çıkartılmasında, çalışma barışının altına dinamit yerleştirilmesinde, fedakarlığın meslek ayrımına tabi tutulmasında, sağlık işçisinin ‘sağlık çalışanı’ olarak görülmemesinde, nimet-külfet dengesinde işçiye sadece külfetin yazılmasındadır’’ diye konuştu. Akyol, Öz Sağlık- İş Sendikası olarak sağlık ve sosyal hizmet işçisinin yetkili sendikası olduklarını belirterek işçiyi sağlık çalışanı olarak görmeyen anlayışı kabul etmediklerini söyledi. Akyol, ‘’Sağlık kurumlarının bel kemiği olan sağlık işçileri olmasa, dünyada ilk sıralara oturan, her türlü övgüyü hak eden Türk sağlık hizmetinin çökeceği herkesin malumu olan yadsınamaz bir gerçektir. Pandemi koşullarında gösterilen fedakarlıktan söz edilirken, ambulanslarla kovitli hasta taşıyan 112 personelinden, kovitli hastaların altını temizleyen, bakımını yapan, yemeğini yediren, yönlendirmelerini yapan, teknik personelinden, sağlık işyerlerinde asayişi sağlayan güvenlik görevlilerinden, teknik işlerden sorumlu işçilerden söz etmemek, onların fedakarlığını yok saymak, ailelerinden uzakta günlerce izinsiz çalışan sağlık işçilerini ‘sağlık personelinden saymamak’ şeklindeki bir anlayışı kabul etmiyoruz’’ dedi. Akyol, Sağlık Bakanlığı’nda çalışan 170 bin sağlık işçisinin yetkili sendikası olarak, sağlık işçisinin emeğinin hakkını istediklerini, sağlık işçilerinin sağlık çalışanı olduğu gerçeğinin şartsız kabul edilmesini, nimet külfet dengesinde eşitlik istediklerinin altını çizdi. Akyol, sağlık çalışanlarının hizmetinin nefes gibi olduğunu, kesilince değerinin hissedileceğini vurguladı. •Sümeyye İlhan•