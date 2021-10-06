Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1391.65
ALTIN
501.96
DOLAR
8.8711
STERLİN
12.0992
EURO
10.2969

Sağlık için yürüdüler

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü, ‘Dünya Yürüyüş Günü’ kapsamında, Türkiye’nin ilk milli parkında yürüyüş düzenledi.

06 Ekim 2021 Çarşamba 00:13
Sağlık için yürüdüler

Yürüyüş etkinliğine kurum personeli, ellerinde pankartlar ile katılarak, farkındalık yaratmaya çalıştı. Yozgat Çamlığında gerçekleştirilen yürüyüşe katılanlar, obezitenin azaltılması çalışmaları kapsamında, toplumda sağlıklı beslenme alışkanlıklarını geliştirmek, fiziksel aktivite düzeyini artırmak, sağlıklı yaşam kültürünün yerleşmesini sağlamaya yönelik farkındalık düzeyinin artması hedefiyle yürüdü. Günümüzde toplumun fiziksel aktivite konusunda bilgi düzeyinin yetersiz olması, fiziksel aktivitenin sağlık için öneminin yeterince anlaşılamaması, giderek daha hareketsiz bir yaşam tarzının benimsenmesine neden olduğu aktarıldı. Toplumda obezite, kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon, diyabet, osteoporoz gibi kronik hastalıkların görülme sıklığını artıran önemli nedenlerden biri olduğuna da vurgu yapıldı. Toplumda düzenli ve yeterli fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırılmasında fiziksel aktivite ile ilgili doğru mesajların verilmesi, toplumda fiziksel aktivitenin sağlık üzerine etkisi konusunda farkındalık yaratılması amacıyla her yıl 3–4 Ekim tarihleri Dünya yürüyüş günü olarak kutlandığı bildirildi. •İhsan Çelikkaya•

Anahtar Kelimeler:
Sağlık Için YürüdülerYozgatIlerigazetesiçarşambaHaberYozgatİlSağlıkMüdürlüğüDünyaYürüyüşGünüçamlıkYürüyüş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kanser öldürmez!
Kanser öldürmez!
Hastanede denetim
Hastanede denetim
Hastaneye yeni poliklinik
Hastaneye yeni poliklinik
Hastalara yakın takip
Hastalara yakın takip
Çocukların Bağışıklık Sistemi
Çocukların Bağışıklık Sistemi
Evde sağlık hizmeti
Evde sağlık hizmeti
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim