Sağlık için yürüdüler

Yürüyüş etkinliğine kurum personeli, ellerinde pankartlar ile katılarak, farkındalık yaratmaya çalıştı. Yozgat Çamlığında gerçekleştirilen yürüyüşe katılanlar, obezitenin azaltılması çalışmaları kapsamında, toplumda sağlıklı beslenme alışkanlıklarını geliştirmek, fiziksel aktivite düzeyini artırmak, sağlıklı yaşam kültürünün yerleşmesini sağlamaya yönelik farkındalık düzeyinin artması hedefiyle yürüdü. Günümüzde toplumun fiziksel aktivite konusunda bilgi düzeyinin yetersiz olması, fiziksel aktivitenin sağlık için öneminin yeterince anlaşılamaması, giderek daha hareketsiz bir yaşam tarzının benimsenmesine neden olduğu aktarıldı. Toplumda obezite, kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon, diyabet, osteoporoz gibi kronik hastalıkların görülme sıklığını artıran önemli nedenlerden biri olduğuna da vurgu yapıldı. Toplumda düzenli ve yeterli fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırılmasında fiziksel aktivite ile ilgili doğru mesajların verilmesi, toplumda fiziksel aktivitenin sağlık üzerine etkisi konusunda farkındalık yaratılması amacıyla her yıl 3–4 Ekim tarihleri Dünya yürüyüş günü olarak kutlandığı bildirildi. •İhsan Çelikkaya•