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Sağlık için spor

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü tarafından çalışanlar arasındaki diyalogları arttırmak, dostlukları pekiştirmek ve sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekmek için düzenlenen Geleneksel Sağlıklı Yaşam Halı Saha Futbol turnuvası müsabakaları devam ediyor.

Sağlık için spor

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü tarafından çalışanlar arasındaki diyalogları arttırmak, dostlukları pekiştirmek ve sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekmek için düzenlenen Geleneksel Sağlıklı Yaşam Halı Saha Futbol turnuvası müsabakaları devam ediyor.

27 Aralık 2017 Çarşamba 07:00
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Sağlık için spor

‘Spor Yap Sağlık Bul’ sloganı ile bu yıl üçüncüsü düzenlenen turnuva oldukça heyecanlı ve çekişmeli devam ediyor. Üçüncü haftası geride kalan turnuvada Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü, Yozgat Şehir Hastanesi Acil Doktorları takımını 7-5 yendi. Yerköy Devlet Hastanesi, Bozok Üniversitesi takımına 3-1, Sorgun Devlet Hastanesi de, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi takımına 3-0 yenildi.

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