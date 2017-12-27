Sağlık için spor

‘Spor Yap Sağlık Bul’ sloganı ile bu yıl üçüncüsü düzenlenen turnuva oldukça heyecanlı ve çekişmeli devam ediyor. Üçüncü haftası geride kalan turnuvada Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü, Yozgat Şehir Hastanesi Acil Doktorları takımını 7-5 yendi. Yerköy Devlet Hastanesi, Bozok Üniversitesi takımına 3-1, Sorgun Devlet Hastanesi de, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi takımına 3-0 yenildi.

