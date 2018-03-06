Sağlık harcamaları arttı

TÜİK Kayseri Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, Yozgat, Kayseri, Sivas bölgesinde 2018 Şubat ayında Tüketici Fiyatları Endeksi'nde bir önceki aya göre yüzde 0,56 artış oldu. Bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 1,57 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,81 artış, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 11,82 artış gerçekleşti. Yozgat, Kayseri, Sivas bölgesinde ana harcama grupları itibariyle 2018 Şubat ayında endekste yer alan gruplardan en fazla artış yüzde 3,57 ile sağlık oldu. Bunu yüzde 2,18 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 2,12 ile eğlence ve kültür, yüzde 1,41 ile mobilya, ev aletleri, ev bakım hizmetleri takip etti. En çok düşüş olan grup ise yüzde 5,55 ile giyim ve ayakkabı oldu. Yozgat, Kayseri, Sivas bölgesinde 2018 Şubat ayında bir önceki aya göre fiyatı en çok artan seçilmiş maddeler değişim oranlarıyla dolmalık biber yüzde 40,8 ile ilk sırada yer aldı. Bunu, yüzde 31,76 ile karnabahar, yüzde 17,13 ile doğum ücreti takip etti. En çok düşüş gösteren seçilmiş maddeler değişim oranlarıyla birlikte sırasıyla yüzde 22,33 ile erkek mont, yüzde 19,46 ile bayan kazağı oldu.