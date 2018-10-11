Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
94748
ALTIN
232.805
DOLAR
5.9853
STERLİN
7.8364
EURO
6.9280

Sağlık eğitimi

SARAYKENT İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okul ve kurum müdürleri ile yardımcı hizmetler biriminde hizmet alan sürekli işçilere, İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği uzman personelince eğitim verildi.

Sağlık eğitimi

SARAYKENT İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okul ve kurum müdürleri ile yardımcı hizmetler biriminde hizmet alan sürekli işçilere, İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği uzman personelince eğitim verildi.

11 Ekim 2018 Perşembe 07:43
92 Okunma
Sağlık eğitimi

Yapılan eğitimde görev alan İş Sağlığı ve Güvenliği Görevlileri Ahmet Selçuk, Koçak Bek, İrfan Şahin, katılımcılara İş Sağlığı ve Güvenliği, iş ve işlemlerin internet modülü üzerinden kullanılması konularını anlattı. Yangında ilk olarak yapılması gerekenler, yangın tüplerinin bakımı, okul ve kurumlarda güvenliği tehdit edebilecek unsurların tespiti, güvenli okul ve güvenli kurum ortamı oluşturabilme esasları, personellerin güvenlik konusunda yapması gerekenler gibi konular da uygulamalı ve teorik olarak işlendi. 

Anahtar Kelimeler:
Sağlık Eğitimi
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Ruh Sağlığı anlatıldı
Ruh Sağlığı anlatıldı
Şehir Hastanesi’nde tümör ameliyatı
Şehir Hastanesi’nde tümör ameliyatı
İş’te Anne projesi tanıtıldı
İş’te Anne projesi tanıtıldı
Hastane kendini tanıttı
Hastane kendini tanıttı
Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi
Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi
Mecliste sağlıklı bilgilendirme
Mecliste sağlıklı bilgilendirme

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim