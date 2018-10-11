Sağlık eğitimi

Yapılan eğitimde görev alan İş Sağlığı ve Güvenliği Görevlileri Ahmet Selçuk, Koçak Bek, İrfan Şahin, katılımcılara İş Sağlığı ve Güvenliği, iş ve işlemlerin internet modülü üzerinden kullanılması konularını anlattı. Yangında ilk olarak yapılması gerekenler, yangın tüplerinin bakımı, okul ve kurumlarda güvenliği tehdit edebilecek unsurların tespiti, güvenli okul ve güvenli kurum ortamı oluşturabilme esasları, personellerin güvenlik konusunda yapması gerekenler gibi konular da uygulamalı ve teorik olarak işlendi.