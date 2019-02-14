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Sağlık denetimleri

SARAYKENT İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü´ne bağlı Pansiyonlu Okullarda bulunan yemekhane ve kantin denetimleri İlçe Denetleme Kurulu tarafından yapıldı.

Sağlık denetimleri

SARAYKENT İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü´ne bağlı Pansiyonlu Okullarda bulunan yemekhane ve kantin denetimleri İlçe Denetleme Kurulu tarafından yapıldı.

14 Şubat 2019 Perşembe 07:00
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Sağlık denetimleri

Saraykent İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Orhan Ergün Çağlıyan, İlçe Tarım ve Ormancılık Müdürü Fikret Yücel, İlçe Toplum Sağlık Merkezi Yetkilisi Oğuz Biliciden oluşan denetim ekibi, okul kantinlerinde bulundurulması ve bulundurulmaması gereken gıdaların denetimlerini yaptı, bulundurulması zorunlu işletme evraklarını da gözden geçirdi. Saraykent Toplum Sağlık Merkezi Yetkilisi Oğuz Bilici, özellikle obezite ve hastalıklarla mücadele konusunda yayınlanan genelge şartlarına göre okul kantinlerinde çikolata ve şeker içeren gıdalar, cipsler, meyve tatlandırıcılı aromalı içecekler, asitli içecekler, sodalar, kızartma ürünlerinin kesinlikle bulundurulmaması gerektiğini söyledi. Bilici, ‘’Bu tür gıdalar öğrencilerimizin sağlığı açısından son derece tehlikelidir. Bunları bulundurmak yerine taze meyveler, zararlı yağların bulunmadığı pohaçalar, katkısız sütler ve taze sıkılmış meyve suları gibi sağlıklı ürünler büyüme ve gelişme çağında bulanan çocuklarımız için son derece yerinde bir uygulama olacaktır’’ dedi. 
Saraykent İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Orhan Ergün Çağlıyan ise, yapılan denetleme faaliyetinden son derece memnun olduğunu belirterek, "Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Onların sağlıklı olarak yetişebilmesi biz eğiticimler açısından en önemli basamaktır. Bu doğrultuda Saraykent ilçemizdeki çok önemli olan bu üç kurumun işbirliği ile yapılan denetimde hem okul yöneticilerimiz hem de gıda dağıtım ve üretiminde görevli bulunan personellerimiz çok önemli bilgilere sahip oldular. Bizlerin en önemli görevi yaptığımız denetimlerde önleyici tedbirler alarak kalite standardını en üst seviyelere çıkarmak olmalıdır. Denetim ekibimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Denetimlerimiz sistematik olarak devam edecektir’’ diye konuştu. 

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