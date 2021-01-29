Hastane Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, İdari ve Mali İşler Müdürü Sencer Çiçek, Müdür Yardımcısı Mehmet Küçükaslan, Nöbetteki Sağlık Çalışanlarına Moral Kahvaltısı ile hastane personellerine gerçekleştirdiği buluşmalarını sürdürüyor. Başhekim Kozan, sağlık hizmetlerinin diğer hizmet alanlarından farklı olarak 7 gün 24 saat sunulması gereken bir hizmet türü olduğunu söyledi. Başhekim Kozar, ‘’Nöbetteki Sağlık Çalışanlarına Moral Kahvaltısı ile kısa sürede tüm dünyayı etkisi alan korona virüs Covid-19 ile mücadele için gece gündüz demeden özveriyle çalışan sağlık personelimizin motivasyonuna ve moraline bir parça katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Öncelikle yürüttüğünüz çalışmalardan dolayı hepinize çok teşekkür ederim’’ dedi. Servis edilen melemen, çay, puaça, tereyağı, reçel, peynir ve zeytin ile Başhekim Kozan, İdare Ekibi ve personelleri kahvaltılarını yaptı. Samimi bir ortamda geçen kahvaltı ile sağlık çalışanlarının ortak paylaşımda bulunarak moral ve motivasyonlarını yükseltmeleri, kurumsal birlik-bütünlük bilinçlerini pekiştirmeleri sağlandı. Başhekim Kozan, hastane yemekhane hizmetlerini sağlayan BCC’ye de katkılarından dolayı teşekkür etti.