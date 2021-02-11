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Sağlık çalışanlarına moral

AK Parti Yozgat Kadın Kolları yönetim kurulu üyeleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında fedakarca çalışan sağlık personeline moral ziyaretinde bulundu.

11 Şubat 2021 Perşembe 00:23
Sağlık çalışanlarına moral

AK Parti Yozgat Kadın Kolları Başkanı İlknur Ünal, beraberindeki heyetle birlikte Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan ve Başhemşire Hatice İpeki ziyaret etti. Başkan İlknur Ünal, vatandaşların sağlığı için hayatlarını riske atma pahasına gecesini gündüzüne katarak fedakarca çalışan sağlıkçılara moral için hastanede bulunduklarını söyledi. Ünal, ‘’Dünyayı etkisi altına alan bu virüs nedeniyle özveri ile görev yapan sağlık çalışanlarına toplum olarak destek olmalıyız. Onların bugün her zamankinden daha çok desteğe ve morale ihtiyacı var. Yanlarında olduğumuzu hissettirmeliyiz’’ dedi. Sağlık çalışanlarının salgınla mücadelede emeğinin çok olduğunu dile getiren Ünal, sağlık çalışanlarının bu süreçte göstermiş olduğu yoğun çalışmalarının göz ardı edilemeyeceğini, haklarının hiçbir zaman ödenemeyeceğini kaydetti. Ünal, ‘’Bizlerde hanım arkadaşlarımla birlikte ufak da olsa yanlarında olduklarımızı göstermek istedik. Çünkü, bu süreçte sağlık çalışanlarımız evlerinde bazen yemek bile yapamadı, yemek yemeye vakit bulamadılar. Biz de hanımlar olarak, böyle bir teşekkür mahiyetinde ikramlarla ziyaret edip teşekkürlerimizi sunmak için bu ziyaretimizi gerçekleştirdik. Tüm dünyayı etkisi altına alan salgından dolayı ülkemiz de zorlu bir süreçten geçiyor. Bu zor günlerde gece gündüz, ailesinden, çocuklarından ayrı kalarak hizmet sunan sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu. Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan da, "Sağlık çalışanlarımız adına bu hediyeyi kabul ediyorum. Düşünülmemiz ve yaptığımız işin karşılığında takdir edilmek, bunun bize söylenmesi çok mutlu ediyor. Bizim motivasyonumuzu da artırıyor’’ ifadelerini kullandı. 

Anahtar Kelimeler:
Sağlık Çalışanlarına Moral
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