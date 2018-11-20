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Sağlık çalışanlarına işaret dili

YOZGAT’ta sağlık çalışanları, işitme engelli hastalarla daha iyi iletişim kurabilmeleri amacıyla işaret dili öğrenmeye başladı.

Sağlık çalışanlarına işaret dili

YOZGAT’ta sağlık çalışanları, işitme engelli hastalarla daha iyi iletişim kurabilmeleri amacıyla işaret dili öğrenmeye başladı.

20 Kasım 2018 Salı 06:40
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Sağlık çalışanlarına işaret dili

 Milli Eğitim tarafından görevlendirilen halk eğitim merkezlerindeki işaret dili eğitimi veren öğretmenler, sağlık çalışanlarına işaret dili öğretmeye yönelik çalışma başlattı. İlk dersler Yozgat Şehir Hastanesi ve Sağlık Müdürlüğünde başladı. Diğer hastanelerde de eğitime yakın zamanda başlanacağı belirtildi. Katılımcılar, öğretmenlerini can kulağıyla dinleyip yapılan her hareketin birebir aynısını yapmaya çalışıyor. Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu İşaret Dili Eğitmeni Meryem Aksu, ülke genelinde işaret dilinin bilinmesi işitme engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırdığını belirtti. Aksu ayrıca, Yozgat’ta da işaret dili eğitimine yoğun talep olduğunu da söyledi. Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin ise, ‘’Milli Eğitim Bakanlığı ile beraber olan çalışmamızda işaret diline sağlık çalışanlarımız yoğun ilgi gösteriyor. Sağlık çalışanlarımız, işitme engelli olan vatandaşlarımıza yardım etmek istiyorlar, işaretleri öğrenebilmek için çaba harcıyor. Bu işaret dilini öğrenerek hem gelenlere yardımcı olmak istiyorlar hem de kendileri günlük hayatta kullanmak istiyorlar" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Sağlık çalışanlarına Işaret Dili
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