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Sağlığına Kavuştu

TÜRK cerrahlar, nakil yapılamayacak düzeyde küçük karaciğeri bulunan vericinin donör olarak kullanılarak naklin gerçekleştirilmesine imkan sağlayan yeni bir metoda imza atarken, Yozgatlı bir hasta da sağlığına kavuşturuldu

Sağlığına Kavuştu

TÜRK cerrahlar, nakil yapılamayacak düzeyde küçük karaciğeri bulunan vericinin donör olarak kullanılarak naklin gerçekleştirilmesine imkan sağlayan yeni bir metoda imza atarken, Yozgatlı bir hasta da sağlığına kavuşturuldu

29 Haziran 2019 Cumartesi 00:00
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Sağlığına Kavuştu

 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Balcı, "Dünyada ilk defa gerçekleştirilen bir yöntemle ameliyatı yaptık. Bu uygulama ile normal şartlarda karaciğer vericisi olamayan hasta yakınlarının artık verici olabilmeleri mümkün hale geldi" dedi.
Prof. Dr. Balcı, yeni ameliyat metodunu mayısta, Amerika Birleşik Devletleri’nde Boston’da düzenlenen Transplantasyon Kongresi’nde alanda uzmanlaşmış çok sayıda bilim insanı ile paylaştıklarını söyledi. ABD’nin ardından farklı ülkelerden de Türk heyetine davet geldiğini belirten Balcı, aynı zamanda yeni metodun bilimsel yayın olarak yayımlanacağını bildirdi. Sağlığına kavuşmak için Yozgat’tan Ankara’ya giden 48 yaşındaki 3 çocuk annesi Dönsel Yenice, şeker hastası olduğunu, uzun bir süredir hissettiği sırt ağrısı, halsizlik şikayetinin ardından hekime başvurduğunu anlattı. Farklı hastanelerin ardından Ankara Üniversitesine geldiklerini, burada nakil kararı alındığını aktaran Yenice, “Ameliyatım iyi geçti, çok iyi hissediyorum. Hastaneden çıktığımda sağlığıma kavuşmuş olarak çocuklarımla birlikte yaşamak istiyorum” diye konuştu.
Dönsel Yenice’nin eşi Halit Yenice de eşini sağlıklı görmekten çok mutlu olduğunu dile getirdi. Gözyaşlarını tutamayan Halit Yenice, “Yürüyerek geldik, yürüyerek çıkacağız. Allah, Deniz Balcı ve diğer hocalarımdan razı olsun, onları başımızdan eksik etmesin. Çok mutluyum. Bu gözyaşları sevinç gözyaşları” ifadelerini kullandı. 
 

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