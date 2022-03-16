Sağlığı olumsuz etkiliyor

14-20 Mart Dünya Tuza Dikkat Haftası dolayısıyla İçaçan vatandaşları bilgilendirdi.

Sağlık Bakanlı tarafından 2011 senesinden bu yana ‘Türkiye aşırı tuz tüketiminin azaltılması programı’ yürütüldüğünü belirten İçaçan, “Yapılan program kapsamında fazla tuz tüketiminin sağlığımız için kötü etkilerine yönelik toplumda farkındalık oluşturulması, bilinç sağlanması ve aşırı tuz tüketiminin azaltılması amacıyla dünyada olduğu gibi ülkemizde de 14-20 Mart arası ‘Dünya Tuza Dikkat Haftası’ olarak çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Aşırı tuz tüketimi insan sağlığına olumsuz yönde etkilediği için az ama iyotlu tuz kullanılmasına özen gösterilmesi gereklidir. Aşırı tuz tüketimi kişinin kan basıncını yükseltir ve inme, kalp krizi, kalp hastalıkları risklerinin artmasına sebep olmaktadır. Aşırı tuz tüketimini azaltmak için yaptığınız yemeklerde kullandığınız tuz miktarını yavaş yavaş azaltın. Yemeklerinizi lezzetlendirmek için tuz yerine; çeşitli baharatlar, dereotu, maydanoz limon ve sarımsak gibi besinler kullanın. Çocuklarınızda yemeklerine tuz ekleme alışkanlığı gelişmemesi için sofranızdan tuzu ve tuzlu sosları kaldırın. Hazır besinleri satın almadan etiketini mutlaka okuyun ve daha az tuz içerenleri tercih edin. Turşu, konserve, salamura yaprak, zeytin ve peynir gibi besinleri tüketmeden önce mutlaka suyla yıkayın/suda bekletin; daha fazla taze sebze ve meyve tüketin” dedi.

