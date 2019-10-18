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SABUNA DOKUNUN!

YOZGAT gibi daha çok tarım sektörünün yaygın olduğu bölgelerde, tarım sektöründe çalışanların bulundukları ortamların uygun olmaması nedeniyle sabun kullanımının yetersiz olduğu bildirildi.

SABUNA DOKUNUN!

YOZGAT gibi daha çok tarım sektörünün yaygın olduğu bölgelerde, tarım sektöründe çalışanların bulundukları ortamların uygun olmaması nedeniyle sabun kullanımının yetersiz olduğu bildirildi.

18 Ekim 2019 Cuma 00:00
SABUNA DOKUNUN!

Sağlık Bakanlığı, 'Sağlığınız için suya sabuna dokunun, hastalıklardan korunun' adıyla bir kampanya başlattı. Yılda kişi başı 600 gramdan fazla sabun kullanmayan halkı, sık sık el yıkamaya alıştırmak amacıyla başlatılan kampanya ile topluma düzenli el yıkama alışkanlığı kazanmanın önemi anlatılıp, hijyen konusu insanların gündemine sokulması hedefleniyor. Kampanya, birey ve toplum sağlığı açısından periyodik olarak el yıkama alışkanlığı kazanmanın önemini ortaya koyma, hijyen konusunu tüm Türkiye'nin gündemine alma ihtiyacıyla hayata geçirildi. Kampanya, Sabun ve Deterjan Sanayicileri Derneği'nin katkılarıyla yürütülecek. Kampanya süresince hijyenik el yıkama imkânlarının sağlanmasına yönelik çalışmalar teşvik edilecek, hijyenik el yıkama uygulamalarının yaygınlaşması sağlanacak. Anneler, okul öncesi çocuklar, okul çağı çocukları, üniversite öğrencileri, sağlık personeli, hastalar ve ziyaretçiler başta olmak üzere tüm topluma ulaşmayı hedefleyen kampanya, temel olarak bir bilgilendirme kampanyası olarak işlev görecek. Okullarda, evlerde ve toplumda yemekten önce, tuvaleti kullandıktan sonra sabun ile el yıkama alışkanlığının teşvik edilmesi gerekiyor. Bu alışkanlık, herhangi bir aşı veya tıbbi müdahale ile karşılaştırıldığında, diyareden ölümlerin yaklaşık yarısını ve akut solunum yolu enfeksiyonlarından ölümlerin dörtte birini önleyerek, daha fazla çocuğun yaşamasının sağlanabileceğine dikkat çekildi.
KIRSALDA SABUN TÜKETİMİ
Yozgat'ta kırsal bölgelerdeki tarım alanlarında çalışanların, beraberlerinde sabun götürme imkanları bulunmaması, çalışma aralarında genel olarak akar suların tercih edilmesi veya testi, bidon gibi kaplarla taşımayla götürülen suların tasarruflu kullanılması ihtiyacının doğması gibi nedenlerden ötürü sabun kullanımının düşük olduğu öğrenildi. Ancak, son yıllarda kullanımı ve taşıması kolay olan sıvı sabunun yaygınlaşması, kırsal bölgelerde tarım sektöründe çalışanların da sabun kullanımını artırmasında önemli rol oynadığı bildirildi. Türkiye'de daha çok sabun kullanılmasını sağlamak üzere Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan kampanyaya ilgili derneklerden de destek gördü. 
ETKİNLİK YAPILDI
Yozgat İl Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Mustafa Şahin ve Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Serpil Şahin koordinasyonunda yürütülen stant çalışmalarında sağlık müdürlüğü personeli görev aldı, 11 adımda doğru el yıkama tekniği uygulamalı olarak anlatıldı. Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, tüm dünyada el yıkama istenildiği kadar yaygın olan bir alışkanlık olmadığına dikkat çekerek, ‘’Bu nedenle, bu özel günde el yıkamanın önemine vurgu yaparak sağlık açısından el yıkamayı alışkanlık haline dönüştürmek önemlidir. Bu günün amacı, bunun yalnızca bir günle sınırlı kalmaması, sabunla el yıkamanın yıl boyunca sürekli özendirilmesidir’’ dedi.
Dr. Şahin, etkin bir el hijyeninin, her seferinde doğru yıkama tekniğinin uygulanması ile sağlanabileceğine vurgu yaparak, kendi sağlığımız, toplum sağlığı açısından doğru el yıkar, bu alışkanlığı çevremize de kazandırabilmemiz halinde gıda zehirlenmeleri, bulaşıcı hastalıkların önüne geçebilmek adına da büyük bir adım atmış olunacağını bildirdi. Sağlık Müdürü Şahin, ‘’Dünya El Yıkama günü dolayısı ile Cumhuriyet Alanı’nda başlayan çalışmamız hedef kitlemiz açısından çok etkili olmuştur. İlçelerimizde dahil tüm Okullularda yapılacak olan eğitimler ile devam edecek olan çalışmalarımızda etkili olacağına inanıyorum’’ diye konuştu. 
 

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SABUNA DOKUNUN!
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