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Ruhsatı verildi

YOZGAT’ta Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsünde yapımı tamamlanan Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin geçici ruhsatı verildi.

Ruhsatı verildi

YOZGAT’ta Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsünde yapımı tamamlanan Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin geçici ruhsatı verildi.

04 Nisan 2018 Çarşamba 07:00
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Ruhsatı verildi

Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Mesut Sipahi, İl Sağlık Müdürü Fatih Şahin’den yeni hastane binasının geçici ruhsatını aldı. Erdoğan Akdağ Kampüsü içerisinde yapımı tamamlanan hastanenin 210 yatak, 19 yoğun bakım yataklı, son model tıbbi cihazlarla donatıldığını söyleyen hastane başhekimi Sipahi “Geçici ruhsatımızı almış bulunuyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde hastanemiz hizmete girecektir” dedi.
İl Sağlık Müdürü Fatih Şahin ise çalışmalarından dolayı başhekim Sipahi ve ekibini kutlarken, Yozgat’ta tüm vatandaşlara kaliteli ve verimli sağlık hizmetlerinin aksamadan yürütülmeye devam edeceğini ifade etti.

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