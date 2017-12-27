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Ruh Sağlığı konuşuldu

YOZGAT Toplum Ruh Sağlığı Merkezi İl Koordinasyon Kurulu toplantısında, ‘Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı’ hedeflerinden biri olan ‘ağır ruhsal bozukluğu’ olan bireyler için, hastane temelli uygulamalardan, toplum temelli ruh sağlığı hizmetleri modeline geçilmesi konusu ele alındı.

Ruh Sağlığı konuşuldu

YOZGAT Toplum Ruh Sağlığı Merkezi İl Koordinasyon Kurulu toplantısında, ‘Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı’ hedeflerinden biri olan ‘ağır ruhsal bozukluğu’ olan bireyler için, hastane temelli uygulamalardan, toplum temelli ruh sağlığı hizmetleri modeline geçilmesi konusu ele alındı.

27 Aralık 2017 Çarşamba 07:00
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Ruh Sağlığı konuşuldu

Bu amaçla kurulan ‘Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’ ile ilgili yaygınlaştırma çalışmalarının devam ettiğine dikkat çekildi. Merkezin, şizofreni ve benzeri psikotik bozukluklar ile duygu durum bozuklukları gibi ağır ruhsal bozukluğu olan hastaların ve ailelerin bilgilendirme görevini üstlendiği hatırlatıldı. Bununla birlikte, hastaların ayaktan tedavisinin yapılıp, takip edildiği, ‘rehabilitasyon, psikoeğitim, iş-uğraş terapisi, grup ve bireysel terapi’ gibi yöntemler kullanılarak, hastanın toplum içinde yaşama becerilerinin artırılmasını hedefleyen, psikiyatri klinikleri ile ilişkili çalışan bir birim olduğu ifade edildi. Kronik ruh sağlığı bozukluğu olan hastaların takip ve tedavilerinin sağlanması için oluşturulan Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinin hizmetlerinin etkin şekilde sunulabilmesi için Yozgat’ta Toplum Ruh Sağlığı Merkezi İl Koordinasyon kurulu toplantılarının düzenli periyotlarla yapılmaktadır. Toplantı, Kamu Hastaneleri Birliği Başkanı Uzm. Dr. Cahit B. Kayhan başkanlığında, kurul üyesi Kamu Kurum ve Kuruluş temsilcileri ile yapıldı.

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