Ruh Sağlığı konuşuldu

Yozgat Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM), ‘İl Koordinasyon Kurul’ toplantısına Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Abdullah Cesur başkanlık etti. Pandemi önlemleri alınarak gerçekleştirilen toplantı, Yozgat Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda yapıldı. Düzenlenen toplantıya Yozgat Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, İŞKUR, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Başkanlığı temsilcileri ile birlikte Toplum Ruh Sağlığı Merkezi çalışanları katıldı. Kurumlar arası koordinasyonun sağlanması ve farkındalığın artırılması amacıyla düzenlenen toplantı da, 2020 yılında gerçekleştirilen faaliyetler, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi. 2021 yılı için yapılması gerekenler de istişare edildi. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen yeni Toplum Ruh Sağlığı Merkezi İl Koordinasyon Kurulu Rehberine göre kayıtlı hastalardan seçilen vaka sunumları yapılarak, üç ay sonra tekrar il koordinasyon kurulu toplantısı yapılmasına karar verildi.