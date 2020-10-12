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Ruh Sağlığı günü kutlandı

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, Dünya Ruh Sağlığı Günü kapsamında organize edilen etkinlik, kurum bahçesinde gerçekleştirildi.

12 Ekim 2020 Pazartesi 00:18
Ruh Sağlığı günü kutlandı

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde, Dünya Ruh Sağlığı günü kapsamında yapılan etkinliğe, İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin,  kurum personeli de katıldı. ‘Her zaman ve her yerde herkes için ruh sağlığı, daha fazla yatırım daha fazla erişim’ sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Covit-19 salgını ile mücadele etmekle birlikte, salgın milyonlarca insanın ruh sağlığını da etkilediğine dikkat çekildi. Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, virüsü kontrol altına almak, çözüm bulmak için mücadele edilirken, yaşanan endişe, korku, sosyal mesafe, kısıtlamalar, belirsizlik, duygusal sıkıntıları da artırdığını söyledi. Şahin, ‘’Ruh Sağlığı ve Ruh Sağlığı Hizmetleri her zaman her yerde insanlık hakkı olup, erişilebilir hizmetlerin arttırılması ruh sağlığının korunması ve güçlendirilmesi için önemlidir. Pandemi Ulusal Eylem Planında psikososyal destek hizmetlerinin nasıl verilmesine ilişkin bir dizi düzenleme yer almaktadır. Covit-19 ile mücadele kapsamında 18 Mart 2020 tarihinde, 81 ilde psikososyal destek hizmeti verecek telefon hatları kurulmuş, alanında uzman personeller tarafından hizmet verilmeye başlanılmıştır’’ dedi. Şahin, Yozgat’ta Covit-19 salgınıyla mücadele kapsamında, ‘0354-212 94 22’ nolu telefon hattı ile hizmet verildiğini hatırlattı. Şahin, ‘’Bu hizmet kapsamında, salgın sürecinde ortaya çıkabilecek kişinin kendisi ve sevdikleri için duyduğu yoğun kaygı, öfke, korku ve çaresizlikten kaynaklanan stresin minimize edilmesi, kronik bozukluğu olan bireylere ve ailelerine bu süreçte desteğin devam ettirilebilmesi, kişinin yaşayacağı fizyolojik ve psikolojik tepkiler ile nasıl başa çıkacağı konularında destek verilmektedir’’ ifadelerini kullandı.

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Ruh Sağlığı Günü Kutlandı
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