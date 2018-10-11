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Ruh Sağlığı anlatıldı

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü’nün, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordine ettiği seminerde, 14-22 yaş grubu öğrencilere, Yozgat Şehir Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Duygu Göktaş tarafından ‘’Değişen Dünyada Gençler ve Ruh Sağlığı’ konusunu anlattı.

Ruh Sağlığı anlatıldı

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü’nün, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordine ettiği seminerde, 14-22 yaş grubu öğrencilere, Yozgat Şehir Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Duygu Göktaş tarafından ‘’Değişen Dünyada Gençler ve Ruh Sağlığı’ konusunu anlattı.

11 Ekim 2018 Perşembe 07:47
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Ruh Sağlığı anlatıldı

Göktaş, ‘’Gençlik dönemi, bireyin önemli sorumluluklar almaya başladığı, kimliğinin oluştuğu çok önemli bir dönem olmakla birlikte, bu dönemde, yetişkin rolüne geçişin getirdiği birtakım zorluklar çeşitli psikiyatrik hastalıkların ortaya çıkma riskini de barındırmaktadır. Günümüzde hızla gelişen teknoloji, gençlerin hayatına getirdiği kolaylıklar yanında eğer doğru kullanılmazsa, internet bağımlılığı ve psikolojik dayanıklılıkta azalma gibi birtakım olumsuz durumlara neden olmaktadır’’ dedi. 
Göktaş, internet ve sosyal medya, insanların kendini olduğundan farklı gösterebildikleri, gerçek dışı ikinci bir yaşam yarattıkları, yüz yüze ilişkilerde yaşanabilecek reddedilme, küçük düşme gibi olumsuz duygulardan kurtulma aracı olarak gördükleri bir ortam yaratmakta olduğuna dikkat çekti. Göktaş, ‘’Önlenebilir bir durum olan internet bağımlılığından gençlerimizi korumak için, ailelerin bilinçlendirilmesi ve gerektiğinde psikososyal destek almaktan çekinmemeleri büyük önem taşımaktadır. Gençlerin, enerjilerini kendilerini geliştirebilecekleri ve sosyalleşebilecekleri ortamlarda kullanmalarını sağlamak için spor, tiyatro, sinema gibi faaliyetlerin sayısı ve ulaşılabilirliği artırılmalıdır. Gelişen dünyada teknolojiden bağımsız bir yaşam düşünülemeyeceği açıktır, ancak gençlerin teknolojiyi yakından takip edip bilinçli kullanmaları sağlanmalıdır’’ diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
Ruh Sağlığı Anlatıldı
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