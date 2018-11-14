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Robot ile hayata tutundu

YOZGAT’ta çalıştığı iş yerinde vinç halatı kopunca 34 metreden düşüp, omuriliği iki yerden kırılarak felç olan 20 yaşındaki Mehmet Şahiner, Yozgat Şehir Hastanesindeki yürüme robotu tedavisi ile hayata tutundu.

Robot ile hayata tutundu

YOZGAT’ta çalıştığı iş yerinde vinç halatı kopunca 34 metreden düşüp, omuriliği iki yerden kırılarak felç olan 20 yaşındaki Mehmet Şahiner, Yozgat Şehir Hastanesindeki yürüme robotu tedavisi ile hayata tutundu.

14 Kasım 2018 Çarşamba 07:42
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Robot ile hayata tutundu

Türkiye’nin en donanımlı hastaneleri arasında yer alan Yozgat Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniğinde bulunan Yürüme Robotu, daha önce bir hastaya 4 kişinin birden yaptıramadığı egzersizleri tek başına en verimli şekilde yaptırabiliyor. Düşmeye karşı tam güvenlik unsurları sağlanarak robota alınan hastaların tedavisinden olumlu sonuçlar alınıyor. Yürüme robotu ile şifa bulmaya başlayan hastalardan Mehmet Şahiner, 2017 yılında geçirdiği bir iş kazası sonucu yürüme yeteneğini kaybettiğini belirterek, “Çalıştığım iş yerinde vinç halatının kopması sonucu 34 metreden düştüm. Düşme sırasında da 36 kilo ağırlığındaki vinç halatı belime isabet edince omurilik zedelenmesi soncu iki bacağımın da yürüme yeteneği kayboldu. Çok sayıda hastane gezdim, ameliyatlar geçirdim. Ardından Yozgat Şehir Hastanesindeki yürüme robotu ile yapılan tedaviyi duyunca buraya geldik. Her hafta seanslar halinde alındığım bu tedaviden olumlu sonuç almaya ve bacaklarımın yavaş yavaş güçlendiğini hissetmeye başladım” dedi.
Haftada üç gün birer saat süreyle yürüme robotu ile egzersiz yaptığını anlatan genç,  dizinin tutmaya başladığını, ayaklarını hissettiğini belirterek, duyduğu sevinci dile getirdi. Mehmet Şahiner, en büyük hayalinin ise bir an önce ayağa kalkıp, eski sağlıklı günlerine dönmek olduğunu sözlerine ekledi. Hastanın tedavisini gerçekleştiren Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Ferda Büyük ise robotik yürüme cihazının, felç geçirmiş ya da omurilik yaralanmaları, MS, parkinson gibi  nörolojik  rahatsızlıkları olan hastalarının tedavisinde olumlu sonuçlar verdiğini bildirdi.

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Robot Ile Hayata Tutundu
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