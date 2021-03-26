Radyoloji ünitesi açıldı

YOZGAT Şehir Hastanesi’nde radyolojinin tedavi edici bölümünü oluşturan Girişimsel Radyoloji ünitesi hizmete açıldı. Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman DR. Mustafa Kozan, girişimsel radyologların, görüntüleme kılavuzluğunda ciltten gidilerek tedaviler yaparak, diğer klinik branşlara birçok konuda yardımcı olduklarını söyledi. Kozan, ‘’Girişimsel Radyolojideki işlemler, görüntüleme kılavuzluğunda cerrahiye göre çok daha az invaziv yöntemler kullanarak, tedaviyi yönlendirir. Genellikle bu işlemler hastalar için daha kolaydır. Çünkü geniş kesiler yoktur, daha az ağrı, risk ve daha kısa iyileşme zamanı ile işlemler tamamlanır. Bu işlemler lokal veya gereğinde genel anestezi altında gerçekleştirilir’’ dedi. Yozgat Şehir Hastanesi’nde Girişimsel Radyoloji Ünitesinin Uzman Dr. Ahmet Tanyeri ve Uzman Dr. Onur Karacif tarafından takip edileceği kaydedildi. Girişimsel Radyolojide damar ve damar dışı organlarla ilgili olarak iki büyük gruba ayrıldığı, hastanedeki Girişimsel Radyoloji Ünitesinde ilk etapta belirlenen non-vasküler işlemlerinin yapılacağı ifade edildi. Girişimsel Radyoloji Ünitesinde mesai saatleri içerisinde olmak üzere dış merkez dâhil yatış gerektirmeyen ayaktan hasta kabulünün yapılacağı, gerekli tetkik ve tedavi sürecinin başlatılacağı açıklandı. İşlem öncesi veya sonrası yatış ve takip-tedavi gerektiren hastaların işlemleri ilgili klinik branş uzmanı ile koordineli yürütüleceği kaydedildi. Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Cahit Bekir Kayhan, Hastane Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan tarafından, Girişimsel Radyoloji alanında vermiş oldukları hizmetler ve desteklerden dolayı Uzman Dr. Ahmet Tanyeri ve Uzman Dr. Onur Karacif’e teşekkür belgesi takdim edildi. •Seyfettin Sağlam•