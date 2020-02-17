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Radyasyon güvenliği anlatıldı

YOZGAT Şehir Hastanesinde çalışan personele yönelik Radyasyon Güvenliği konusunde eğitim verildi.

17 Şubat 2020 Pazartesi 03:12
Radyasyon güvenliği anlatıldı

Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen eğitim çalışmasına Radyoloji Uzmanlarından Uzman Dr. Ruken Ergenç tarafından hastane personeline 'Radyasyon Güvenliği ' anlatıldı. Radyasyon uygulamalarının, iyonlaştırıcı radyasyonun uzman kişiler tarafından bilinçli ve kontrollü olarak kullanıldığı yasal düzenlemelere bağlı olarak yürütülen bir faaliyet olduğu hatırlatıldı. Radyasyonun güvenli kullanımına yönelik bilimsel, teknik ve idari gerekliliklerin yasa ile belirlendiği kaydedildi. 

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Radyasyon Güvenliği Anlatıldı
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