Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen eğitim çalışmasına Radyoloji Uzmanlarından Uzman Dr. Ruken Ergenç tarafından hastane personeline 'Radyasyon Güvenliği ' anlatıldı. Radyasyon uygulamalarının, iyonlaştırıcı radyasyonun uzman kişiler tarafından bilinçli ve kontrollü olarak kullanıldığı yasal düzenlemelere bağlı olarak yürütülen bir faaliyet olduğu hatırlatıldı. Radyasyonun güvenli kullanımına yönelik bilimsel, teknik ve idari gerekliliklerin yasa ile belirlendiği kaydedildi.