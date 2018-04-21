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Psikiyatri sempozyumu düzenlendi

Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından “Bağımlılık”  konulu psikiyatri sempozyumu Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlendi.

Psikiyatri sempozyumu düzenlendi

Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından “Bağımlılık”  konulu psikiyatri sempozyumu Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlendi.

21 Nisan 2018 Cumartesi 07:00
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Psikiyatri sempozyumu düzenlendi

Sempozyuma Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Çiftçi, Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ferit Çiçekçioğlu, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.
Bozok Psikiyatri Sempozyumu’nda her yönüyle madde bağımlılığı,  maddeden uzak durma ve madde bağımlılığı ile mücadelede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.
Sorunlara çözüm bulmak amacıyla alanında uzman akademisyenler tarafından sunum yapılarak madde bağımlılığına dikkat çekildi ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.
Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Tıp Fakültesi öğretim üyesi ve sempozyum başkanı Dr. Öğr. Üyesi Özgül Karaaslan, bağımlılığın ülkemizde ve dünyada önemli bir sağlık sorunu olduğunu söyledi. Yapılan bütün ulusal ve uluslararası çalışmalara rağmen, bağımlılığın artış hızı ve olumsuz sonuçlarının engellenemediğine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Özgül Karaaslan, “Biz de bu sempozyumda bağımlılığı farklı boyutlarıyla tartışmak istedik. Alkol, madde, davranış bağımlılığı, sigara ve bağımlılıkta tedavi ve benzeri konuları masaya yatıracağız. İlkini gerçekleştirdiğimiz 1. Bozok Psikiyatri Sempozyumu’nun amacına ulaşacağını düşünüyor tüm katılımcılara teşekkür ediyorum.” dedi.

Bağımlılığının bireyi, aileyi ve tüm toplumu paramparça edebilecek sorun olduğunu belirten Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ferit Çiçekçioğlu, “Tıp Fakültesi olarak bu önemli konunun üzerine önemle eğilerek dün olduğu gibi bugün de yarın da mücadele vermeye devam edeceğiz.” dedi.

Bağımlılığın son yıllarda özellikle çocuklar ve gençler üzerinde büyük bir risk ve tehlike oluşturduğuna vurgu yapan Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey, “Bugün özellikle çocuklardaki elektronik eşya, internet ve madde bağımlılığının aileyi yıkacak boyutlara kadar geldiğini görüyoruz. Sağlıklı bir toplum ve sağlıklı bir nesil yetiştirmek için gayret göstermemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

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