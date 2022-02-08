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Programlara devam

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Mustafa Kozan tarafından başlatılan ‘Çay Saati Programı’ devam ediyor.

08 Şubat 2022 Salı 00:36
Programlara devam

Bu hafta düzenlenen çay saati programında Başhekim Uzm. Dr. Mustafa Kozan, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Elif Tinel ve Yoğun Bakım Ünitesi hemşirelerini ağırladı.  Çay saatine katılan personeller Başhekim Kozan’a beklentilerini ve şikâyetlerini iletti. Personeller bu uygulamanın kendilerini değerli hissettirdiğini ifade ederek Başhekim Kozan’ın böyle bir imkan sundukları ve yakinen ilgilendikleri için teşekkür etti.
Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan ise çay saati programına devam ettiklerini belirterek, ‘’Personelimizin en iyi şekilde kaliteli ve rahat çalışmaları ve hastalarımıza hizmet verebilmeleri için elimizden geleni yapacağız. Personellerimizin birazda olsun motivasyon ve moral amacıyla böyle bir program düzenledik. Katılan personellerimizde bu programdan oldukça memnun ayrılıyorlar’’ dedi.
 

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