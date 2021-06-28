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Prof. Dr. Demirer’den Aşı uyarısı

Hemşehrimiz Prof. Dr. Taner Demirer, virüsten korunabilmek için aşının çok önemli olduğunu, herkesin mutlaka aşılarını yaptırmaları gerektiğini söyledi.

28 Haziran 2021 Pazartesi 00:26
Prof. Dr. Demirer’den Aşı uyarısı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji, Hematoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı, Türkiye Bilimler Akademisi ve Avrupa Bilimler Akademisi asil üyesi Prof. Dr. Taner Demirer, aşı vurulması konusunda uyarıda bulundu. Prof. Dr. Taner Demirer, Mutant virüslerin tüm dünyayı tehdit etmeye devam ettiğini hatırlatarak, ‘’Hindistan, Güney Amerika, Rusya ve İngiltere’de Mutant virüsler halen büyük bir problem. Koronavirüsün delta varyantı ülkemizde de görülmeye başlandı. 2 aşı dozu deltaya karşı yüzde 80 koruyor’’ dedi. Mutantlardan korunmak için toplumun en az yüzde 80’inin aşılanması gerektiğine dikkat çeken Demirer, ‘’Covid19’un Lambda varyantı Güney Amerika’yı kasıp kavurmaya devam ediyor. Şu ana kadar Güney Amerika’da Covid19 ölümlerinin sayısı 1 milyonu geçti. Peruda 185 bini buldu. Lütfen aşınızı yaptırın. Aşı karşıtları ya da tereddüttü olanları uyarın ve tatlı bir dil ile onları bilinçlendirin’’ ifadelerini kullandı.

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Prof. Dr. Demirer’den Aşı Uyarısı
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